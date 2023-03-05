Эта украинская история очень близка и понятна Азербайджану. Советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что в Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает оккупантов гуманитарной помощью. Об этом он написал в Telegram 3 марта.

«Вчера организация Красного Креста доставила в Мангуш «гуманитарную помощь». В «гуманитарной помощи» содержится компьютерная и оргтехника для нужд оккупационной администрации», – написал он.

По словам Андрющенко, техника предназначается для отдела по делам детей, который способствует депортации и похищению детей из Украины оккупантами, Управления труда и социальной защиты населения, активно привлеченного к принудительной паспортизации, и территориального центра социального обслуживания.

Согласитесь, что это было очень громкое обвинение.

«Может, миссия КК уже перестанет прятаться и сразу свезет дроны и планшеты на передовую оккупантов? Или начнет обеспечивать полицейские застенки в Мариуполе и районе? Вся история МКК в Мариуполе во времена оккупации – не просто кризис или деградация. Это чисто использование международной гуманитарной помощи для упрощения работы оккупантов. Точно ли это цель организации? Существует ли предел цинизма, который они не готовы пересечь ради отчета о помощи гражданским во время войны?» – написал Андрющенко.

Да, в Красном Кресте в комментарии «Украинской правде» это заявление назвали недостоверным. Там отмечают, что организация работает в Мариуполе с 2014 года исключительно для помощи общинам, пострадавшим от военных действий, и оказывает гуманитарную помощь нуждающимся. В Международном комитете Красного Креста заявили, что систематически контролируют, на что идет помощь, чтобы убедиться, что она используется исключительно для гуманитарных целей.

Но, признаюсь, ничего иного от КК и ожидать не стоило. Не признавать же им обоснованность громких обвинений в свой адрес! Тем более, что это ведь не впервые. Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, ранее украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону, который якобы был нужен для более эффективной работы на востоке Украины.

Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживались пленные украинцы.

И все это, повторю, до боли знакомо всем нам, в Азербайджане. В нашей стране деятельность МКК давно и обоснованно критикуется. Достаточно напомнить всего лишь один очевидный и бесспорный факт — упорное нежелание МККК сменить центр управления его офиса в Ханкенди с ереванского на бакинское представительство. Такой шаг, безусловно, стал бы свидетельством уважения к территориальной целостности Азербайджана, к итогам 44-дневной войны. Но в МКК продолжают упорствовать и держат офис в Ханкенди, хотя официальный Баку на это согласия не давал.

Тут имеет смысл напомнить о том, что по итогам четырехсторонней встречи в Праге Армения вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди и все места временной дислокации российских миротворцев являются территорией нашей страны. А коли так, то и МКК имело бы смысл исходить из этих реалий, перенеся, как того требуют в Азербайджане, свой офис из Ханкенди в Баку. Но , как видим, в МКК давно и прочно испытывают страсть к общению с сепаратистами. И не только, как видим, с карабахскими.