Странная коалиция

В Израиля произошло доселе невиданное событие. Лидер левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху подписали коалиционное соглашение о формировании правительства. Многие уже называют его правительством национального единства.

То есть, левые и правые все-таки договорились завершить затяжной политический кризис, опасный, в условиях пандемии, передает Эксперт Online. Это соглашение создает очень необычную для Израиля конструкцию власти — управление страной по принципу ротации. То есть, появляются в буквальном смысле слова два премьер-министра. Ближайшие полтора года на этом посту останется Нетаньяху. Все это время Ганц будет носить странный «титул» будущего премьер-министра.

Какую он будет занимать должность, не очень понятно. Возможно, спикера Кнессета, как сейчас, возможно – министра обороны. Осенью 2021 года Ганц сменит Нетаньяху на посту главы правительства и пробудет им тоже полтора года. А дальше новые парламентские выборы.

Стороны не смогли прийти к решению о посте премьер-министра, поэтому решились на компромиссный вариант.

Некоторые эксперты скептически смотрят на подобное решение о разделении власти, отмечая, что Нетаньяху, по истечении 18-месячного срока может распустить парламент, назначив новые выборы.

На протяжении последнего года Ганц подчеркивал, что ни за что не войдет в одно правительство с Нетаньяху, и пытался принять закон, запрещающий занимать должность премьера человеку, находящемуся под следствием. Тем не менее «Кахоль-лаван» все-таки стал частью правящей коалиции. «Мы не допустили четвертых выборов. Мы защитим демократию. Мы будем бороться с коронавирусом и позаботимся обо всех гражданах Израиля», — написал Ганц в своем Twitter. Это вызвало острую критику со стороны его политических союзников, пишет The Times of Israel (TOI).

Например, представители Объединенного арабского списка, который с самого начала выдвигал Ганца на пост главы правительства, назвали его союз с Нетаньяху «пощечиной». Они опасаются, что новое правительство выполнит обещание Нетаньяху об аннексии Иорданской долины. «У Ганца не хватило смелости выиграть, и он предпочел согласиться на аннексию, расизм и коррупцию», — цитирует TOI главу списка Аймана Уду.

Ранее большинство израильских политиков видели путь разрешения политического кризиса в уходе с арены Беньямина Нетаньяху. Но тут грянул коронавирус. Пандемия накрыла Израиль лихо и сильно. Количество инфицированных в стране сейчас приближается к четырнадцати тысячам и переломить ситуацию не удается.

С пандемией вопрос о создании правительства приобрел слишком большую актуальность для всей страны. Карантин и меры по борьбе с коронавирусом требуют дополнительного финансирования. И пока правительство оставалось временным, его возможности по изменению бюджета были ограничены. Но теперь борьбе с пандемией политика больше не помешает. Что, конечно, в целом радует еврейскую часть общества.

Чего не скажешь о местных арабах. Новое правительство Нетаньяху-Ганца угрожает стабильности всего Ближнего Востока из-за его обязательства провести голосование по вопросу о применении суверенитета Израиля в некоторых частях Иудеи и Самарии, а также Иорданской долины. Об этом заявил высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Арикат, пишет TOI.

«Правительственная коалиция, основанная на стремлении аннексировать больше оккупированных палестинских территорий, представляет угрозу для основанного на правилах мирового порядка в целом, мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке в частности. Аннексия означает конец любой возможности для согласованного решения», — заявил Арикат.

«Международная общественность должна привлечь новое правительство Израиля к ответственности и потребовать полного выполнения его обязательств в соответствии с международным правом и подписанными соглашениями», — добавил он.

Отметим, что правительство единства обещает проголосовать за аннексию в июле.

В свою очередь террористическая группировка ХАМАС призвала палестинцев к объединению в ответ на подписанное соглашение между «Ликудом» и «Кахоль-Лаван». По словам представителя ХАМАСа Хазима Касима, правительство единства, созданное на основе соглашения о присоединении частей Иудеи и Самарии, демонстрирует «усиление опасностей для палестинского вопроса».

Касим призвал Палестинскую администрацию занять четкую позицию касательно Израиля и присоединиться к лагерю, который «сражается против еврейского государства».

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Фаузи Бархум, сказал, что его организация не боится правительства единства в Израиле, и отметил, что «полагаться на мирный процесс с Израилем — это неправильный шаг, основанный на иллюзии». «Израиль является врагом палестинского народа и представляет наибольшую угрозу для региона», — заявил Бархум.

Одним словом, основные внутренние проблемы Израиля с созданием коалиции не разрулятся. И скорее всего, с уходом коронавируса страну ждет наступление нового правительственного кризиса.