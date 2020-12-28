Страховые компании погасят ипотечные обязательства шехидов и ветеранов

Страховые компании, действующие в сфере страхования жизни, погасят выданные по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда ипотечные кредиты шехидов и ставших инвалидами военнослужащих.

Об этом сообщает Ассоциация страховщиков Азербайджана.

На сегодняшний день страховыми компаниями полностью погашены ипотечные кредиты на сумму 3 235 757 манатов.

Кроме того, Государственная страховая коммерческая компания осуществляет выплаты страхового возмещения в рамках государственного обязательного личного страхования военнослужащих наследникам шехидов, раненым военнослужащим и ветеранам, получившим инвалидность. На сегодняшний день компенсации получили 1 053 наследников шехидов и 4 119 военнослужащих, получившим ранения в ходе боевых действий. Общая сумма страховых выплат составляет 18 109 850 манатов.

| 2020-12-28T11:31:09+04:00 28 декабря 2020, 12:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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