В знак протеста против результатов президентских выборов в Бразилии сторонники Жаира Болсонару, который проиграл по итогам голосования, перегородили дороги более чем в 200 местах.

Речь шла о таких важных транспортных осях, как городская автомагистраль в столице и дорога, связывающая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Пробки растянулись на километры, затрудняя движение транспорта перед Днем всех святых. Некоторые протестующие вывесили бразильские флаги на грузовиках, другие оскорбляли избранного президента Луиса Инасиу Лула да Силву.

Высший избирательный суд Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) приказал полиции положить конец блокировкам.

Многие дальнобойщики входят в число сторонников Болсонару. Они являются влиятельной профессиональной группой в Бразилии, поскольку значительная часть товаров перевозится автомобильным транспортом, уточнило агентство dpa.

Экс-президент Бразилии, представляющий левую Партию трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, состоявшемся 30 октября. Он набрал 50,9 процента голосов. Его соперник — действующий глава государства правый популист Жаир Болсонару получил поддержку 49,1 процента избирателей. После этого он пропал с экранов и не выступал с заявлениями. (DW)