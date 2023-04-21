Генсральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщается на сайте НАТО, переговоры должны состояться 25 апреля в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

«25 апреля 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.

Согласно анонсу встречи, по итогам переговоров Столтенберг и Гарибашвили сделают совместное заявление для прессы, ответят на вопросы журналистов.