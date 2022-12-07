Страны Запада должны продолжать поставлять Киеву оружие, поскольку условий для мирного урегулирования военного конфликта в Украине сейчас нет.

Как передает #, об этом на мероприятии, организованном The Financial Times сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он считает, что хотя зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Москва и Киев будут стремиться «перегруппировать и перевооружить свои силы», поэтому «условий для дипломатического решения конфликта сейчас нет».

Столтенберг пояснил, что РФ «не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны» и «пытается заморозить конфликт, чтобы начать более масштабное наступление весной».

«Чем сильнее мы хотим мирного разрешения, тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине», — уверен он.

В конце ноября по итогам встречи в Бухаресте страны НАТО договорились и дальше поддерживать Украину. Столтенберг называл главной задачей помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.