Украина не получит приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в следующем месяце, в июле.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы обсуждали план действий по Украине. Это вопрос, который поднимался на встрече министров в Осло», — отметил он.

По словам Столтенберга, есть три важных момента, касающихся Украины — это приближение страны к НАТО в практическом измерении. Это означает продолжение поддержки и помощи стране в переходе от советских стандартов к доктринам и оборудованию НАТО; далее — это политический путь, финализация соглашения о создании Совета Украина-НАТО. Третий момент — членство Украины в ЕС.

«Пока мы не будем обсуждать приглашение Украине присоединиться к НАТО во время саммита в Вильнюсе. Но мы верим, что Украина должна стать его членом. Мы будем приближать этот процесс, уверены, что сможем найти консенсус в Вильнюсе относительно того, как приблизить страну к Североатлантическому альянсу», — добавил Столтенберг.