НАТО считает, что Россия «три раза нарушила» Основополагающий акт Россия — НАТО.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Соглашение больше не работает», — сказал Столтенберг.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора, или основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности — документ, подписанный в Париже 27 мая 1997 года и денонсированный стороной НАТО 25 февраля 2022 года, в связи с многократными нарушениями со стороны России.

Также сегодня лидеры стран НАТО сообщили о намерении сделать выводы о расстановке своих сил в Европе из-за военной операции РФ на Украине. Кроме того, лидеры стран альянса призвали РФ немедленно прекратить военную операцию и вывести свои войска с территории украинского государства.