Развязав войну против Украины, президент РФ Путин недооценил украинцев. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 16 марта, пишет korrespondent.net.

Столтенберг ответил на вопрос о возможном окончании войны, которую ведет против Украины Россия.

«Президент Путин недооценил украинские вооруженные силы, единство украинского народа, равно как и мужество украинского руководства. Это в комбинации с массивной поддержкой, которую получают украинские вооруженные силы и которую они уже получили за многие годы от союзников, заставили Путина изменить свои планы и понять, что его быстрая победа, блицкриг, чтобы взять под контроль Киев за дни, провалился. Но мы не должны недооценивать российские способности, когда речь идет о продолжении войны, а также способностях продолжать атаковать, включая города — мы видели, как Россия была ответственна за брутальную войну в Чечне и Сирии», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что у России «есть значительные возможности», причем Москва также использует ядерную риторику.

«Россия — ядерная сила, и мы видели, как они угрожают ядерной риторикой – обоим – союзникам по НАТО и Украине. Мы не должны недооценивать опасность военных возможностей России, включая их желание использовать силу, чтобы разрушить других», — подчеркнул Столтенберг.

В связи с этим Столтенберг полагает, что надо «быть крайне осторожным, рассуждая слишком много (о возможном окончании войны)».

«То, что мы видели, это сила и мужество украинской армии, которая впечатлила весь мир. Они были способны дать отпор российским захватчикам. Я отдаю должное украинским вооруженным силам и украинскому народу за то, как они были способны стоять перед лицом этого вторжения. Но в то же время Россия остается военной силой, у них есть много различного вида вооружение, и поэтому сейчас слишком рано рассуждать о том, каким будет конец. Что нам надо — так это чтобы Россия остановила войну, и президент Путин вывел свои войска», — резюмировал генсек НАТО.