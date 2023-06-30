Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на этом посту еще на год, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Официальный представитель США заявил, что продление полномочий Столтенберга на посту генсека – это уже «решенное дело». Высокопоставленный дипломат из Западной Европы подтвердил эту информацию и сказал, что решение «будет официально оформлено на следующей неделе».

Высокопоставленные дипломат из Восточной Европы и чиновник НАТО также подтвердили наличие консенсуса в Североатлантическом союзе о продлении полномочий Столтенберга.

Как пишет издание, страны – члены НАТО хотели принять решение о том, кто будет занимать пост генсека, до крупного саммита Североатлантического союза, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе. Отмечается, что союзники потратили несколько месяцев на принятие этого решения – в качестве возможных преемников рассматривались премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

На принятие этого решения повлияло российское вторжение в Украину, пишет Politico. Ряд стран предпочли поддержать опытного политика, известного своей осторожной риторикой, в политически сложное для НАТО время.

Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический деятель, бывший премьер-министр Норвегии. Возглавляет НАТО с 2014 года. Кандидатуру Столтенберга на пост генерального секретаря предложила тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель. (svoboda.org)