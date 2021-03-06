Столтенберг о вступлении Украины и Грузии в НАТО

Грузия и Украина являются странами с разной географией и историей, но они стремятся вступить в НАТО и альянс поможет им в этом, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая в Колледже Европы в Брюгге.

“Наши двери остаются открытыми. На саммите НАТО в Бухаресте мы решили, что Украина и Грузия станут членами альянса, но не назвали конкретную дату. Чтобы эти страны вошли в состав организации, они должны соответствовать ее стандартам ”, — сказал Столтенберг.

По его словам, всем странам важно сосредоточиться на реформах и укреплении институтов, это поможет и Грузии с Украиной при вступлении в НАТО.

“Я обращаюсь к ним с посланием о том, что они должны сосредоточиться на реформах, укреплении демократических институтов, борьбе с коррупцией, внедрении реформ. Мы помогаем, поддерживаем подобное развитие”, — сказал Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, станет ли какая-либо страна членом альянса, решать только самому суверенному государству.