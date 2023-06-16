Я уверен, что на саммите в Вильнюсе наши союзники примут более амбициозный план расходов на оборону.
Как сообщает #, об этом на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«В настоящее время существует острая необходимость в увеличении наших расходов на оборону. Все больше и больше союзников по НАТО соглашаются с тем, что 2 процента (от ВВП) должны быть не потолком, а минимумом. Потому что союзники понимают, что необходимо срочно увеличивать расходы на оборону. Мы не должны ждать следующих 10 лет, чтобы увеличить эти расходы», — сказал он.