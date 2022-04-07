Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что нет признаков, что президент Российской Федерации Владимир Путин изменил цель войны против Украины.

Как передает УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе по итогам двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса.

«Самый легкий способ остановить эту войну заключается в том, чтобы президент Путин вывел все свои войска и прекратил войну, и сел за стол переговоров и принимал участие в серьезных дипломатических усилиях для поиска решения. Но мы должны быть реалистичными, и мы не имеем признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель, и она заключается в контроле над Украиной и достижении значительных военных побед на поле боя», — подчеркнул Столтенберг.

«Мы не видим российского отступления, а то, что мы видим, что Россия перегруппировывает и перемещает ее сил, перевозит из северной Украины, но в то же время, перемещает эти силы на восток, и мы ожидает великой битвы на Донбассе, большого русского наступления», — заявил Столтенберг.

При этом, как сказал генеральный секретарь, по этой причине сегодня страны-члены Альянса подчеркнули срочности оказания большей поддержки Украине.

«Это также является причиной, почему мы должны обычно работать для быстрого завершения этой войны, и это является причиной, почему союзники ввели тяжелую цену для президента Путина и России», — сказал Столтенберг.

Как заявил Столтенберг, надо быть готовыми на долгий период времени, потому что война России против Украины может длиться недели, месяцы и возможно годы.

В то же время, по его убеждению, если война затянется и долго продлится, тогда существует большой риск прежде всего для народа Украины, который больше будет страдать и будет больше смертей и разрушений. «Это в первую очередь трагедия для них (для украинцев) и это ответственность Путина, чтобы прекратить эту войну и вывести войска», — сказал генеральный секретарь НАТО.

Также он считает, что чем больше будет продолжаться война, будет риск для обострения войны за пределами Украины. «И именно на этом НАТО сосредоточено, чтобы избежать этого обострения», — сказал Столтенберг.