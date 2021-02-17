Столтенберг: НАТО должна противостоять России

НАТО должна стать площадкой для политического диалога всех «западных и сочувствующих им» стран, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай», — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО примет соответствующую стратегическую концепцию в 2021 году.

| 2021-02-17T21:37:16+04:00 17 февраля 2021, 23:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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