Столтенберг: НАТО должна противостоять России

НАТО должна стать площадкой для политического диалога всех «западных и сочувствующих им» стран, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

«Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай», — сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО примет соответствующую стратегическую концепцию в 2021 году.