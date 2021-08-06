Радикальное исламистское движение «Талибан» заявило о захвате города Зарандж — центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель движения Кари Юсуф Ахмади на своей странице в Twitter.

«Сегодня днем (в пятницу) резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и многие другие объекты в Зарандже попали в руки моджахедов. Оставшиеся районы очищаются», — написал талиб.

В соцсетях также распространились видеозаписи о захвате боевиками некоторых районов Заранджа. По данным Reuters, большая часть города перешла под контроль «Талибана» без какого-либо сопротивления.

Пока официальные власти страны не комментируют происходящее. (gazeta.ru)