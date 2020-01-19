Стоит ли продолжать переговоры с Ереваном?..

Без преувеличения можно сказать, что последние институциональные и конституционные реформы в России сейчас являются наиболее обсуждаемой темой в среде политических аналитиков и политологов.

Конечно, сама по себе это тема является весьма и весьма интересной. Но нас больше всего интересует ее возможное отражение на карабахских переговорах: что же следует ожидать нам в ближайшей перспективе в этой политической плоскости?

Думается, что пока надо следить за формированием нового правительства России; может случиться так, что министр С.Лавров не войдет в состав нового кабинета.

Известно, что бывший глава налоговой службы РФ М.Мишустин назначен премьера-министром страны и Государственная Дума уже подтвердила это назначение.

Заметим, что в некоторых неофициальных интернет-ресурсах отмечается, что новый премьер-министр России имеет весьма тесные связи с официальным Ереваном, с его политическими и деловыми кругами, даже по материнской линии является армянином. А касательно карабахских переговоров сообщается, что в конце месяца должна состоятся очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Известно, что встречи, как правило, проходят при посредничестве России. Поэтому наш внимательный читатель сразу же спросит; а стоит ли нам продолжать переговоры с Арменией и самое главное, надеяться на позитивный результат, при посредничестве России?..

Он заметит, что раньше мы имели дело с министром с армянскими корнями, а теперь же будем иметь дело с премьер-министром, в жилах которого течет армянская кровь!..

Что же можно сказать по этому поводу? В принципе, тут формально есть, что сказать, т.к. внешнюю политику любой президентской республики, в том числе, России, формирует ни премьер-министр, тем более не министр иностранных дел, а сам президент В.Путин, а с президентом России наши отношения находятся на довольно высоком уровне. Только в прошлом году было три встречи между президентами России и Азербайджана, что дополнительным образом подтверждает, что отношения между странами на самом деле, приобретают тесный стратегический характер.

Со своей стороны, еще заметим, что отношения между Россией и Азербайджаном в принципе, не уступают отношениям Москвы с членами ОДКБ и ЕАЭС. Но тут возникает другой вопрос: насколько искренни и доверительны отношения России со своими союзниками?

Дело в том, что даже теперь культура многостороннего сотрудничества Москвы оставляет желать лучшего, т.к. Кремль всегда тянет «одеяло» в свою сторону.

Да, назначение премьер-министром человека с вероятными (эти сведения еще должны подтвердиться!) армянскими корнями в принципе, должно тревожить нас; как минимум, по той простой причине, что сегодняшние назначения в структуре правительства в будущем каким-то образом могут быть учтены при транзите власти.

Но карабахский конфликт имеет тридцатилетнюю историю. За все эти годы были другие министры и премьер-министры, но все это не изменяло характер карабахского конфликта, не приводило к каким-то позитивным сдвигам. По этой причине, будь премьер-министром не М.Мишустин, а какой-то совсем другой человек, все равно, ничего не изменилось бы…

Поэтому отвечая на вопрос «Стоит ли нам продолжать переговоры?», заметим, что это в большей степени будет зависеть от политики и поведения Еревана. Но и мы согласны, что когда-нибудь нам придется всерьез ответить на этот вопрос.

Пока же приходится занимать выжидательную позицию. Надо дожидаться завершения институциональных и конституционных реформ в России, заодно, выяснить истинные намерения пашиняновской власти по карабахскому вопросу. В принципе, тут нет особо скрытых моментов; планы и намерения Москвы и Еревана довольно хорошо известны. Но хорошо известно и другое обстоятельство: не мы одни находимся в таком положении, другие страны – Украина, Грузия и Молдова также ждут наступления благоприятного и подходящего момента…