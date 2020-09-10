Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала

«Стивен Сигал возглавит федеральный экологический проект партии «За правду». По настоянию Стивена Сигала, одной из основных задач экологического проекта станет сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «За правду» уже ведет работу в этом направлении, например, в Рязани запущен проект «Экомониторинг» — на сайте проекта можно в режиме онлайн отслеживать активность загрязнений промышленных предприятий в Рязанской области, а в Калужской области создана карта загрязнения рек, задачами которой является мониторинг, улучшение экологической обстановки региона и уборки загрязнённых территорий.