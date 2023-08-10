Катастрофу в Шови было невозможно предсказать, еще раз заявило Национальное агентство окружающей среды Грузии в ответ на критику тех, кто говорит об отсутствии мониторинга в потенциально опасной зоне.

Агентство заявляет, что в долине реки Бубискали, к западу от ледника Буба, обрушился скальный массив объемом 500 000 кубометров. В результате схода скальной лавины была срезана ледниковая масса площадью около 62 га, что вызвало выход подледниковых вод.

Одновременно Агентство распространило карты со спутников, утверждая, что они доказывают отсутствие каких либо признаков предстоящего стихийного бедствия.

Оползень и сели обрушились на курортный поселок Шови в высокогорном регионе Рача 3 августа. В этот момент здесь отдыхали до 300 человек. 210 были эвакуированы, погибшими признаны 21 человек, еще 12 на утро 10 августа продолжают искать. (newsgeorgia.ge)