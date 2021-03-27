Статистика инфицированных коронавирусом в мире

По данным на утро 27 марта, число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 126 708 255.

За весь период пандемии скончались 2 779 847 человек, выздоровели — 102 168 853.

Больше всего инфицированных в США — 30 853 032. На 2-м месте — Бразилия (12 407 323), 3-м — Индия (11 908 910). В первую пятерку также входят Россия (4 501 859) и Франция (4 465 956).

В Турции коронавирусом заразились 3 149 094 человека, Иране — 1 838 803, Грузии — 279 446, Армении — 188 446.

Среди соседних стран наиболее высокая смертность от COVID-19 зафиксирована в России (97 017 летальных исходов), Иране (62 223) и Турции (30 772).

На сегодня в Азербайджане подтверждены 252 680 случаев инфицирования коронавирусом, 234 893 человека вылечились, 3 445 — скончались.