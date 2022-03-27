Стартовал международный благотворительный телемарафон-концерт в поддержку Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в Telegram.

«27 марта в 18:30 по киевскому времени (19:30 по бакинскому) начнется международный благотворительный телемарафон-концерт, который объединит более 20 стран мира и соберет более 50 участников», — говорится в сообщении.

Трансляция эфира осуществляется из Варшавы, на базе польского телеканала ТVР. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира.

На площадях многих крупных городов и столиц мира организован просмотр телемарафона. В частности, на улицы выйдут жители Берлина, Лондона, Милана, Праги, Братиславы, Торонто, Амстердама, Малаги, Тель-Авива, Вены, Варшавы, Клуж-Напоки, Стокгольма и Таллина.

Также участники непосредственно на местах смогут поддержать Украину, отправив донаты на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ в Украину, приобретя сувенирную продукцию.