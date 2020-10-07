Старший советник Трампа Стивен Миллер заразился коронавирусом

Новый коронавирус диагностирован у старшего советника президента США Стивена Миллера. Об этом сообщила во вторник телекомпания​​​​​ CNN со ссылкой на источник, близкий к Миллеру, передает ТАСС.

«Я в течение последних пяти дней работал в удаленном режиме и самоизолировался, результаты моих анализов были отрицательными до вчерашнего дня включительно. Сегодня результаты анализа на COVID-19 оказались положительными, поэтому я нахожусь на карантине», — приводит телекомпания заявление Миллера, полученное от источника.

Случаи заражения новым коронавирусом фиксировались в Белом доме уже несколько раз. Новый коронавирус был выявлен у Кэти Миллер, работавшей в то время пресс-секретарем вице-президента США. Она является супругой старшего советника Трампа Стивена Миллера. Впоследствии новый коронавирус нашли у помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Кэти Миллер и Роберт О’Брайен выздоровели и вернулись к работе. Кроме того, новый коронавирус находили у членов пресс-пула Белого дома.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании хозяина Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны, у пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни и четырех ее заместителей, уточнила CNN.

В ночь на 2 октября Трамп сообщил в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.