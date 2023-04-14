3-22 апреля старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно будет находиться в регионе Южного Кавказа.

«Г-н Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами для поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса», — об этом говорится в ответе представителя посольства США в Азербайджане на запрос агентства Turan.

«Это будет возможность для г-на Боно опираться на встречу госсекретаря Блинкена, премьер-министра Армении и президента Азербайджана на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, телефонные разговоры госсекретаря с лидерами в марте и поездку г-на Боно в регион в прошлом месяце.

Нас обнадеживают недавние усилия Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе, и г-н Боно надеется развить этот импульс.

Г-н Боно подчеркнет, что Соединенные Штаты привержены продвижению мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа», — говорится в ответе посольства.