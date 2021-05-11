Старший директор СНБ США по кибербезопасности покинул свой пост

Старший директор по кибербезопасности Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Майкл Салмейер переходит на работу в Пентагон. Как сообщает в понедельник вечером газета Politico со ссылкой на источники, чиновник уже покинул свою должность.

По словам представителя СНБ, Салмейер возвращается в военное ведомство, где он раньше был старшим советником главы Киберкомандования ВС США, руководителя Агентства национальной безопасности (АНБ) генерала Пола Накасоне, «после завершения стратегического обзора», ради которого он ранее и пришел в Белый дом. Других подробностей о новом посте в структуре Пентагона не приводится.

Уход Салмейера с должности происходит в тот момент, когда Белый дом сталкивается с проблемами в сфере кибербезопасности. СНБ возглавлял усилия администрации по реагированию на кибершпионаж с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds, который обнажил серьезную уязвимость компьютерных правительственных сетей, говорится в тексте. Кроме того, издание обратило внимание, что кадровые перестановки проходят на фоне кибератаки в отношении трубопроводной компании Colonial Pipeline.

| 2021-05-11T09:46:08+04:00 11 мая 2021, 10:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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