Станислав Ткаченко: «Дипломаты помогут Турции и России «сохранить лицо»

Коронавирус спутал все карты на энергорынке. В первую очередь проблемы возникли у нефтедобывающих стран. На днях должно состояться заседание ОПЕК+, на котором будут обсуждаться проблемы, возникшие у стран-членов этой организации.

О ситуации вокруг цен на нефть, о перспективах стабилизации после встречи ОПЕК+, и о том, что грозит реализации крупных экономических проектов на фоне осложнения отношений между Турцией и Россией, рассказал в интервью # профессор экономики СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Скоро должна состояться встреча стран-членов ОПЕК+. Можно ли ожидать стабилизации цен на нефть после этой встречи?

— Действие фактора коронавируса на мировую экономику пока слабо прогнозируемое. Он приводит к снижению деловой активности во всем мире, и, совершенно логично, к снижению цен на главный источник энергии в мировой экономике (нефти). При этом, мы по-прежнему живем в мире, где наблюдается избыток ликвидности (прежде всего, долларов США), процентные ставки низкие, а ведущие экономики планеты растут, хотя и неравномерно.

Сегодня трудно утверждать, сохранит ли в силе свое решение ОПЕК относительно политики регулирования предложений на мировом рынке. Снижение цен на нефть под влиянием фактора коронавируса подталкивает нефтедобывающие государства увеличить добычу для сохранения поступлений в свои бюджеты.

При этом, они едва ли захотят отказаться полностью от положительных сторон сделки ОПЕК+, прежде всего от возможности завышать цену нефти, формируя если не дефицит, то по меньшей мере ситуацию ограниченного предложения «черного золота». Думаю, что цена на нефть не упадет ниже 50 долларов за баррель, а ведущие нефтедобывающие государства поддержат сделку ОПЕК+, по крайнее мере, на словах. Но от радостных ожиданий подорожания нефти к середине 2020 года до 70-80 долларов за баррель, нужно отказаться, и виной этому – коронавирус.

— Сейчас отношения Турции и России далеки от идеала и на фоне ситуации в Идлибе, обостряются с каждым днем. Чем угрожает такая ситуация реализации глобальных экономических проектов? Речь в первую очередь идет о «Турецком потоке» и строительстве АЭС «Аккую».

— Острота нового кризиса в российско-турецких отношениях, связанного с событиями в Идлибе, превосходит самые пессимистические ожидания. Но появляются первые признаки для оптимизма: Москва и Анкара явно не планируют вступать в прямое военное противостояние.

Политики тщательно взвешивают каждое слово, делая публичные заявления, а государственные СМИ явно работают на понижение градуса враждебной по отношению к другой стороне риторики. В ближайшие дни дипломаты двух стран будут напряженно трудиться над тем, чтобы снизить остроту противостояния, позволив обоим сторонам «сохранить лицо». Т.е. дипломатам необходимо дать политикам шанс представить свои действия как рациональные и победные для своей страны. Уверен, что опытные дипломаты России и Турции с этой задачей справятся.

Какими бы острыми не были отношения России и Турции, крупные проекты двух государств, включая «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», не должны пострадать от них. Дело в том, что их реализация регламентирована множеством обязательных для всех сторон соглашений, нарушение которых станет поводом для судебного преследования и огромных штрафов.

Кроме того, в Москве отлично знают, какую огромную долю на турецком рынке занимают сегодня российские нефть, газ и зерно, а также насколько важны для турецких аграриев, строителей и отельеров российские клиенты и покупатели. Думаю, что все уже начатые проекты будут реализованы. Но также нет сомнений в том, что обе стороны будут воздерживаться от инициирования подобных по масштабам проектов в ближайшем будущем.