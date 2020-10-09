Станет ли Турция четвертым сопредседателем Минской группы?

Признаться, что после начала успешных военных операций славной азербайджанской армии, у нас многие склоняются к тому, что пора завершить этот затянувшийся дипломатический маскарад, т.е. поставить точку над тридцатилетней «дипломатической эпопеей» Минской Группы ОБСЕ, потому что в течение двадцати восьми лет нагорнокарабахский процесс прошел под эгидой, даже под дипломатическим диктатом этой международной формулы или же переговорного формата: все эти годы мы поступали так, как нам велел этот институт ОБСЕ, в надежде, что они наконец-то решат эту проблему, но результат налицо – враг до сих пор добровольно не освободил ни одну деревню.

Как уже заметили чуть выше, прошло 28 лет и сопредседатели Минской Группы вместо того, чтобы решать эту проблему, в народе получили ироническое прозвище — «туристы Минской Группы». За эти годы у нас написаны тысячи статей о деятельности этой аморфной дипломатической структуры. По этой причине, нет смысла повторно вдаваться в детали, так называемого «минского процесса».

Нам кажется, что пару лет тому назад, когда в СБ ООН обсуждался вопрос о территориальной целостности Азербайджана, эти сопредседатели полностью разоблачили себя – они не проголосовали за территориальную целостность нашей страны. Почему мы остановились именно на этой детали? Дело в том, что «минские туристы» постоянно ищут какие-то базовые принципы для разрешения карабахского конфликта, хотя даже человеку, далекому от международного права и политологии ясно, что в качестве базовых принципов надо взять международное право, Устав ООН и четыре резолюции этой организации по нагорнокарабахской проблеме и десять принципов Хельсинского Заключительного Акта, которые дипломаты называют «хельсинским декалогом».

Но, если сопредседатели до сих пор отказываются от всего этого, на деле не поддерживают территориальную целостность Азербайджана, не руководствуются соответствующими статьями Устава ООН об агрессии и агрессоре, стоит ли удивляться тому, что в течение почти тридцати лет им не удалось сдвинуть проблему с мертвой точки ни на один сантиметр!

Удивляться стоит тому, что их слова постоянно расходятся с делами! Стоит удивляться тому, что в течение этого периода они предлагали самые экзотические формулы для разрешения конфликта, закрывая глаза на те рецепты, которые предлагает для этого международнае практика и право, Устав ООН и четыре резолюции СБ ООН, наконец, Хельсинский Заключительный Акт!

Чем занимаются они, и их страны в эти сложные дни? «Приключения» президента Франции всем известны. За все эти дни об этом много писалось и говорилось. Тут только заметим, что начиная с президента Франсуа Миттерана, который называл внутренние границы СССР «административными» и требовал их пересмотра, заканчивая Николя Саркози, который назвал Армению «младшей сестрой» Франции, как правило, все лидеры были на стороне армян.

Американский президент Дональд Трамп сейчас больше занят коронавирусом и предстоящими президентскими выборами. Но проармянское лобби в Конгрессе старается принять очередную антиазербайджанскую резолюцию. Трамп, наверное, остановит этот процесс, конечно, если будет переизбран, потому что он не является проармянским лидером, ему хватает поддержки более сильного и организованного еврейского лобби.

Что касается России и ее президента — Владимир Путин ведет себя довольно сдержанно. Он заявил, что нет повода и предмета, чтобы Россия и ОДКБ вмешались в этот процесс, потому что война идет не на территории Армении.

Но тут надо отметить одну деталь: армяне угрожают нам, что применят «Искандеры» против наших стратегически важных городов и объектов.

Откуда появились эти знаменитые «Искандеры»? Помнится, что первый раз о них заговорили еще при президенте Серже Саргсяне. Но тогда российские политологи и дипломаты заявили, что эти ракеты предназначены не для Армении, а для российской военной базы, дислоцированной на территории Армении.

Одним словом, в такой архисложной ситуации слышны призывы о включении Турции в число сопредседателей Минской Группы. Мы пока не в состоянии обозначить эволюционный трек этих призывов. Но, кажется, они не только отвечают интересам Азербайджана и его народа, даже, в каком-то смысле, являются велением времени.

Еще раз заметим, что сейчас в карабахском военно-политическом театре происходят весьма серьезные процессы, и они должны быть отражены и в дипломатической архитектуре конфликта. Например, в ходе процесса может вновь подняться вопрос о размещении миротворческих сил в зоне конфликта — по крайней мере, Москва этого очень хочет. Для нас лучший вариант избежать такого расклада, для этого нужно как можно в кратчайшие сроки раз и навсегда поставить точку над i, водрузив флаг Азербайджана над Шушой и Ханкенди. Но если, не дай бог, нам этого не удастся добиться в этот раз, и размещение миротворцев станет неизбежной реальностью, то в таком случае, мы можем и должны требовать, чтобы турецкие голубые каски также были в составе этих миротворческих сил. Другой исход чреват длительными политическими катаклизмами, вплоть до серьезных осложнений с Москвой. Ведь практика Украины, Молдовы, Грузии четко показывает истинную «миротворческую миссию» сегодняшней России…