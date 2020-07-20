Станет ли Азербайджан частью Европы?

На днях сообщили, что соседняя Грузия отметила шестую годовщину подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом.

Признаться, лично я прочел это сообщение, вовсе не скрывая свою белую зависть – да, именно белую зависть, потому что думается, что даже подписание одним кавказским государством договоров с ЕС, интеграция даже одной южно-кавказской страны в европейское семейство в общей сложности служит нашему совместному делу, соответствует нашим общим устремлениям.

Но вспомнил эту весьма интересную деталь в эти довольно наряженные дни вовсе неслучайно. Выходки армян на различных участках азербайджано-армянской границы в каком-то смысле, привычное явление – в разное время армяне пытались создавать различные очаги военного противостояния на том или ином участке наших границ.

Но несмотря на это даже простые люди не перестают спрашивать: «Почему именно Товузский район? Кто же стоит за последними событиями?».

Аналитики и политологи, — не только местные,- по мере возможности, стараются ответить на эти вопросы. На сегодняшний день были высказаны в основном две гипотезы — предположения; одни специалисты считают, что на эти процессы надо смотреть через призму «большой газовой войны», которая продолжается вот уже несколько лет подряд. Напомним, что «энергетические артерии» нашей страны в основном проходят через этот регион.

Другие же склонны объяснить последние процессы с точки зрения интеграции Азербайджана в Европейский Союз.

Дело в том, что в последние месяцы вновь актуализировались сообщения по поводу подписания Азербайджаном договора с ЕС, хотя вопрос не новый – вот уже несколько лет официальный Баку обсуждает с ЕС детали будущего договора. Даже сообщалось, что его основные детали уже с согласованы, остается доработать только пункты, касающиеся торгово-экономических аспектов будущего документа.

В недавнем прошлом ЕС выступил с несколькими заявлениями, подтверждающими территориальную целостность Азербайджана, и официальный Баку, несмотря на пандемию коронавируса, вновь вернулся к этому вопросу. Различные инстанции даже заявили, что в самое ближайшее время документ с ЕС может быть подписан.

Надо сказать, что в отличие от прежних времен и общество, особенно его молодежный сегмент, начало уделять более пристальное внимание этому вопросу, потому что даже частичная интеграция в ЕС есть не только политические и торгово- экономические дивиденды, но и конкретные привилегии для общества – да, это есть не только безвизовый режим с Европой, но различные образовательные и культурные программы, даже новые шансы в сфере трудовой миграции…

Но с самого начала было понятно, что евро — устремления Азербайджана встретят сопротивление его северного соседа. Так как еще год назад, в мае прошлого году Баку также намеревался подписать договор с ЕС, но и тогда страна пережила внутренние политические волнения, поэтому процесс был отложен до осени, а осенью, как известно, началась пандемия коронавируса.

По этой причине, когда стороны вновь заявили о своих намерениях подписать договор, политологи сразу заметили, что, вот уже, что-то обязательно будет, и поэтому, когда началось открытое военное столкновение на границе, некоторые политические аналитики сразу связали его именно с европейскими планами официального Баку…

Но надо заметить, что вопрос еще не исчерпан, т.к. на днях президент назначил нового министра иностранных дел, и ему, если мы не ошибаемся, было поручено держать на повестке вопрос о подписании договора с ЕС. Удастся ли Азербайджану преодолеть один из последних перевалов на пути к интеграции в Европу? Мы, признаться, затрудняемся ответить на этот вопрос, но знаем одно: придется преодолеть! Пока договор с ЕС не подписали только два государства из бывшего европейского сегмента Советского Союза: Беларусь и Азербайджан…

Думается, что военное столкновение на границе скоро будет исчерпано – азербайджанская армия достаточно сильная, самое главное, боевой дух среди населения, особенно среди молодежи, достаточно высок.

И все это позволяет в очередной, дополнительный раз сказать, что теперь не девяностые годы и врагу не удастся посеять страх и панику среди нашего населения. Заметим, что почти все государства осудили очередные военные фокусы Армении. Наверное, кое-какие выводы сделали для себя и кремлевские политики и дипломаты…