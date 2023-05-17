Английский «Манчестер Сити» дома со счетом 4:0 обыграл испанский «Реал» в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча прошла в среду на стадионе «Сити оф Манчестер».

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты), Хулиан Альварес (90+1), на 76-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Реала» Эдер Милитао. «Манчестер Сити» вышел в финал по сумме двух игр, первый матч закончился со счетом 1:1.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с итальянским «Интером», который вышел в финал днем ранее, пройдя «Милан» по сумме двух матчей (2:0, 1:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.