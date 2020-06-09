Стамбул подаст заявку на проведение летней Олимпиады 2032

Стамбул будет претендовать на проведение Летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом 8 июня заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Турции Хасан Арат.

«Турция успешно справилась с пандемией коронавируса, выполнила свои обещания по части инфраструктуры, которые были даны во время подготовки к Играм 2020 года. Дороги, метро, аэропорт — строительство всех объектов завершено. Стамбул готов и должен стать кандидатом, это решение принято на уровне государства», — приводит его слова Агентство Анадолу.

По его мнению, Стамбул не должен отказываться от амбиции принять Олимпийские игры, а Турция заслуживает проведения такого мероприятия у себя в стране.

Стамбул претендовал на проведение Олимпийских игр в 2020 году, однако уступил это право Токио в 2013 году. В марте 2020 года Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады на следующий год из-за пандемии коронавируса.