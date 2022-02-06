Глава протокола президента России Владислав Китаев объяснил, что глава России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не пожали друг другу руки на встрече в Пекине из-за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса.

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Встреча глав государства состоялась 4 февраля. (gazeta.ru)