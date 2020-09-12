Стало известно об угрозе уголовного преследования Пашаева

Адвокату Эльману Пашаеву может грозить уголовное преследование за нарушения при защите актера Михаила Ефремова . Об этом заявил адвокат Андрей Князев в эфире радио «Комсомольская правда», пишет РИА Новости.

По словам юриста, Пашаев привлек к делу нескольких свидетелей, чьи показания не подтвердились. «Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей», — сказал Князев.

Также Пашаев позволил себе много других нарушений, в том числе оскорбление участников процесса, несдержанное поведение в суде, тайные видеозаписи, которые попали в сеть и на телевидение, отмечает Князев. Юрист добавил, что такого большого количества недопустимых инцидентов раньше не было ни на одном процессе.

10 сентября Минюст России предложил прекратить статус адвоката Пашаева. Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил , что в его работе были выявлены нарушения нескольких статей кодекса профессиональной этики.

Эльмана Пашаева трижды лишали адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия — Алания. Кроме того, он получил условный срок по статье 330 УК РФ («Самоуправство»).

9 сентября во время общения с правозащитниками Ефремов рассказал, что Пашаев «подставил его» на восемь лет колонии, и заявил, что этот адвокат ни в коем случае не будет представлять его интересы при апелляции.

ДТП с участием автомобиля актера произошла 8 июня. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем, за рулем которого был водитель Сергей Захаров. Он погиб (lenta.ru).