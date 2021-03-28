Стало известно о выдаче разрешений на полеты между Россией и ОАЭ

Авиационные власти России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полеты. Об этом стало известно РИА Новости от источника одной из авиакомпаний, выполняющих полеты в Дубай.

Как рассказал собеседник агентства, Росавиации выдала разрешения для авиакомпаний ОАЭ на все запрашиваемые рейсы. «Поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили», — добавил он.

Ранее сообщалось, что авиакомпании России могут начать отменять чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в ОАЭ с 28 марта. Причиной могло стать отсутствие разрешений на выполнение грузопассажирских рейсов между странами в летнем сезоне полетов, которые не были выданы.

Авиасообщение между Россией и ОАЭ было возобновлено в сентябре прошлого года (lenta.ru)