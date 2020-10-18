Стало известно о новой функции в WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится связь со службой поддержки. Общаться с представителями компании можно будет в специальном чате.

Такая функция появилась в бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android. Пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме. После этого он получит сообщение в специальном чате поддержки, где сможет общаться с техническим специалистом.

Функция пока находится в стадии разработки. Ранее со службой поддержки мессенджера можно было общаться только по электронной почте.

| 2020-10-18T02:31:24+04:00 18 октября 2020, 07:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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