Стало известно о госпитализации Лии Ахеджаковой с коронавирусом

Народная артистка России Лия Ахеджакова госпитализирована в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Известно, что 82-летняя актриса попала в одну из московских больниц еще 7 января. Медики приняли решение о ее госпитализации в связи с ухудшением состояния. У Ахеджаковой диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.

Эту информациuвского. В настоящее время он находится в реанимации. Известно, что худрук не подключен к ИВЛ, однако его легкие поражены на 75 процентов (lenta.ru)