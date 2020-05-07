Стало известно имя самого обедневшего за время пандемии человека

За время пандемии нового типа коронавируса глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Такая сумма стала максимальной, которую потерял один человек.

Из-за введенных ограничений на фоне распространения коронавирусной инфекции большинство бутиков, которые принадлежали Арно, были закрыты. Кроме того, стоимость акций LVMH также сократилась на 19%.

Директор компании Жан-Жак Гиони отметил, что будущее LVMH зависит от китайского рынка, на которых приходится треть продаж. (gazeta.ru)

| 2020-05-07T20:14:40+00:00 7 мая 2020, 21:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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