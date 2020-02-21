«Сталин»: историю вождя СССР покажут в бакинском театре

В Азербайджанском Государственном Академическом Русском драматическом театре им. С.Вургуна готовятся к очередной премьере.

На этот раз зрителям предложат спектакль историко-политического содержания — «Сталин». Героями постановки по пьесе известного азербайджанского писателя и драматурга Эльчина станут актеры бакинского театра, а создателями – приглашенные мастера из России Кирилл Заборихин (режиссер – постановщик), Татьяна Мельникова (художник – постановщик) и Андрей Шошкин (композитор).

Главную роль – образ одного из вождей советского народа исполнит Ягуб Зейналов. Молодого Иосифа Джугашвили сыграет Мурад Исмайлов. Роль куратора КГБ примерит на себя Олег Амирбеков. Как сообщили # в Русском драмтеатре, в настоящее время идут репетиции спектакля.

Премьера состоится 15 марта.

«Сюжет этой интригующей истории о человеке, который имел «множество масок и лиц», не так уж и прост. В нем много неожиданных поворотов, интриг, заговоров, детективных инсинуаций, непредвиденных поражений заговорщиков и…ностальгии. Ностальгии по любви!», — анонсируют постановку ее создатели.

В спектакле также заняты Мария Дубовицкая, Заур Терегулов, Заур Искендеров, Рустам Керимов, Джохар Абдуллаев, Ольга Арсентьева. Фарид Бахрамов, Турал Керимов, Майя Воробжанская, Самира Рустамова и Эмиль Атрашкевич.

Постановка осуществляется в рамках государственного заказа Министерства культуры Азербайджана.

Первым в истории художественным фильмом, в котором можно увидеть «вождя народов СССР» стала картина «Британский агент» 1934 года — шпионская мелодрама о сотруднике британского посольства и русской революционерке в 1917 году. Ее режиссером был Майкл Кертис.

Первое же появление Сталина на экранах СССР произошло в фильме Михаила Ромма «Ленин в Октябре» 1937 года.

В театре фигура Сталина была раскрыта художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным в 2019 году, когда он представил свою версию исторической эпохи под названием «Рождение Сталина».