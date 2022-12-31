Стали известны подробности контракта португальца Криштиану Роналду с саудовским «Аль-Нассром».

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что Роналду будет зарабатывать €200 млн за сезон. €90 млн относятся к гарантированной зарплате португальца, остальная сумма представляет собой доходы от рекламы.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира — 2022 дал скандальное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

Роналду вместе с португальской сборной покинул чемпионат мира в Катаре после четвертьфинала. На этой стадии его команда поиграла сборной Марокко со счетом 0:1.