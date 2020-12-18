Стали известны нерабочие дни в 2021 году

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 18 декабря 2020 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.
Как сообщили АПА в Министерстве, нерабочими в 2021 будут следующие дни:
1,2 января – Новогодний праздник;
20 января – День всенародной скорби;
8 марта – Международный женский день;
20, 21, 22, 23, 24 марта – Новруз байрамы;
9 мая – День победы над фашизмом;
13,14 мая – Рамазан байрамы;
28 мая – День Республики;
15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;
26 июня – День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;
20, 21 июля – Гурбан байрамы;
8 ноября – День Победы;
9 ноября – День государственного флага Азербайджанской Республики;
31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира.
В связи с совпадением невыходных дней отдыха с праздничными днями, которые считаются нерабочими, в 2021 году в пятидневную рабочую неделю 4 января, 25 и 26 марта, 10 мая, 28 июня, в шестидневную рабочую неделю – 25 марта и 10 мая будут днями отдыха.