Стали известны нерабочие дни в 2021 году

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 18 декабря 2020 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.

Как сообщили АПА в Министерстве, нерабочими в 2021 будут следующие дни:

1,2 января – Новогодний праздник;