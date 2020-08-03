Стала известна повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Стала известна повестка очередного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое пройдет 5 августа.

В повестке заседания обсуждение шести вопросов:

— о поправке в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год» (первое чтение);

— о поправке в закон «О бюджете на 2020 год органа (структуры), установленного соответствующим органом исполнительной власти, и осуществляющего социальное обеспечение и защиту» (первое чтение);

— о поправке в закон «О бюджете на 2020 год Фонда страхования от безработицы» (первое чтение);

— о поправке в закон «О занятости» (первое чтение);

— о поправке в закон «О страховании от безработицы» (первое чтение);

— о поправке в Кодекс об административных проступках (первое чтение).