Церемония коронации короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года. Об этом сообщает Букингемский дворец в Twitter.

«Коронация Его Величества Короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве», — говорится в публикации.

В Букингемском дворце пояснили, что Карл III будет коронован «вместе с королевой-консортом» Камиллой.

Агентство Bloomberg со ссылкой на представителей британских властей ранее называло другую дату — 3 июня 2023 года.

В сентябре принцесса Беатрис и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз были повышены до государственных советников, что означает, что теоретически они смогут взять на себя обязанности главы государства, если король станет недееспособным. Согласно закону, на место короля может заступить его супруга и следующие четыре человека старше 21 года в линии престолонаследия. Будучи советниками его величества, они также смогут присутствовать на заседаниях совета и подписывать некоторые документы, если это потребуется.