Стал известен победитель конкурса на открытие радиоканала в Карабахе

7 апреля состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио (НСТР).

Как сообщили в НСТР, на заседании были обсуждены вопросы организации радиовещания на освобожденных от оккупации территориях и объявлены результаты объявленного в период с 10 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года конкурса на открытие нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц.

В рамках конкурса документы в Совет подали 7 претендентов:

BOSCH Azerbaijan

ООО «Аналитическо-информационный центр Real»;

ООО «Caspian International Broadcasting Company»;

ООО «Студия Balans»;

ООО «İNS ÇM»;

ООО «İsti Press»;

Независимая телерадиокомпания «Azad Azərbaycan»;

ООО «ARB 24».

После обсуждений было принято решение объявить победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью «Caspian International Broadcasting Company» (радиоканал «CBC FM»), обладающее по сравнению с другими претендентами превосходными возможностями для вещания на разных языках, более подходящей материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом.(АПА )