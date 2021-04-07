Стал известен победитель конкурса на открытие радиоканала в Карабахе

7 апреля состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио (НСТР).
Как сообщили в НСТР, на заседании были обсуждены вопросы организации радиовещания на освобожденных от оккупации территориях и объявлены результаты объявленного в период с 10 февраля 2021 года по 12 марта 2021 года конкурса на открытие нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц.
В рамках конкурса документы в Совет подали 7 претендентов:
ООО «Аналитическо-информационный центр Real»;
ООО «Caspian International Broadcasting Company»;
ООО «Студия Balans»;
ООО «İNS ÇM»;
ООО «İsti Press»;
Независимая телерадиокомпания «Azad Azərbaycan»;
ООО «ARB 24».
После обсуждений было принято решение объявить победителем конкурса общество с ограниченной ответственностью «Caspian International Broadcasting Company» (радиоканал «CBC FM»), обладающее по сравнению с другими претендентами превосходными возможностями для вещания на разных языках, более подходящей материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом.(АПА )