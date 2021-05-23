Соединенные Штаты проводят активный обзор политики в отношении КНДР, не принимают и не должны принимать ядерный статус Пхеньяна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Мы не принимаем и не должны [принимать ядерный статус КНДР], но давайте быть честными: это трудная проблема, — сказал он. — Предыдущие американские администрации, республиканские и демократические, пытались решить проблему, но никто не достиг успеха. [Ядерная] программа стала более опасной и получила большее развитие. Мы видели различные подходы, включая принцип «ничего не делать за ничего» или пытаться «делать все за все», ничего из этого не работает».

«Мы проводим активный обзор, рассматриваем, что делали предыдущие администрации. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами, в первую очередь с Южной Кореей и Японией», — отметил Блинкен.

По словам госсекретаря, США готовы к взаимодействию с КНДР. «Мы ждем, хочет ли Пхеньян действительно сотрудничать. Мяч на их стороне, — сказал он. — Мы ясно заявили, что готовы к дипломатическому [взаимодействию], учитывая то, что санкции сохраняются, поскольку КНДР продолжает заниматься деятельностью, запрещенной ООН. Но мы готовы к дипломатии, вопрос в КНДР».(ТАСС)