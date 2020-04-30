США запасаются похоронными мешками

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай, если не удастся переломить ситуацию с распространением коронавируса нового типа. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду американская газета The Wall Street Journal.

Заказ на сумму $5,1 млн был размещен 21 апреля Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Поставщиком выбрана небольшая компания в штате Калифорния, которой надлежит доставить заказ к 4 мая.

В FEMA, отвечая на запрос газеты, не оспаривали эти данные. «FEMA на основе моделирования наихудшего из возможных сценариев инициировало значительное число контрактных закупок для наращивания имеющихся запасов и выпуска дополнительного количества мешков для человеческих останков на будущее, если необходимость в них возникнет», — сообщили в пресс-службе агентства.

В публикации напоминается о данных агентства деловых новостей Bloomberg, согласно которым FEMA ранее в апреле попросило Пентагон выделить 100 тыс. таких мешков для гражданских целей. Эта просьба не имеет отношения к новому заказу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, пишет The Wall Street Journal.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 60 тыс. человек.