США заочно обвинили иранцев в сделках на 300 млн долларов в обход санкций

Министерство юстиции США заочно предъявило обвинения 10 гражданам Ирана в сговоре с целью уклонения от соблюдения санкций США в отношении Тегерана путем сокрытия сделок на сумму свыше 300 млн долларов США. Как передает ТАСС, соответствующее сообщение размещено в пятницу на сайте ведомства.

По версии американского Минюста, обвиняемые в течение более 20 лет учредили свыше 70 фиктивных компаний, фирм, оказывающих услуги по переводу денежных средств, и пунктов обмена валюты в США, Канаде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Гонконге. Иранцы предоставляли в финансовые институты этих государств ложную информацию, чтобы скрыть транзакции на общую сумму более 300 млн долларов США. Как полагают американские власти, приобретение двух нефтяных танкеров за 25 млн долларов США и другие сделки на самом деле осуществлялись в интересах Тегерана и на средства, конвертированные в американские доллары и переведенные через банки на территории Соединенных Штатов.

Обвиняемым в случае признания виновными грозит в США до 20 лет тюрьмы каждому. Им придется выплатить около 157 млн долларов США в качестве штрафа за отмывание денег.