Правительство США оформило заказ на производство артиллерийских боеприпасов для украинской армии на 522 млн долларов (486 млн евро), сообщила пресс-служба ВС США.

Указывается, что данный заказ был передан двум оборонным концернам: Northrop Grumman Systems и Global Military Products. Первая партия боеприпасов, произведенных в рамках этого контракта, должна быть поставлена уже в марте.

Ранее, 13 февраля, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что украинская армия расходует значительно больше боеприпасов, чем в настоящее время может быть произведено на Западе. «Текущий уровень расхода боеприпасов в украинской армии во много раз превышает наши нынешние темпы производства. Это оказывает давление на нашу оборонную промышленность. …Поэтому нам необходимо наращивать производство и инвестировать в производственные мощности», — сказал он.