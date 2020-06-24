США за неделю нарастили добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Суточная добыча нефти в США за неделю с 13 по 19 июня выросла на 500 тыс. баррелей — до 11 млн баррелей в сутки. Это следует из опубликованных в среду материалов Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С середины марта добыча нефти в США снизилась на 2,1 млн баррелей в сутки (-16%).

При этом рост добычи нефти в США произошел впервые более чем за три месяца. На прошлой же неделе снижение добычи повторило сильнейшее падение производства нефти с июля 2019 года на 600 тыс. баррелей в сутки.

Хранилища нефти в США по состоянию на 12 июня заполнены на 61% (413,5 млн баррелей) при максимальной вместимости в 672,4 млн баррелей. Заполненность хранилищ в Кушинге (штат Оклахома) снизилась до 59% (44,63 млн баррелей) с пиковых 83% в начале мая.

Ранее EIA понизило прогноз на 2020 год по добыче нефти в США на 1,11% — до 11,56 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год понижен до 10,84 млн баррелей в сутки.(ТАСС)