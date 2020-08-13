США вынесли на голосование проект резолюции СБ ООН по Ирану

США представили для голосования в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как сообщил источник в организации, дату голосования определит председатель Совбеза, передает ТАСС.

«США выставили документ для голосования. Дату его проведения должен назначить председатель совета (в августе председательствует Индонезия)», — сказал он.

С марта из-за удаленной работы Совбеза голосование проводится письменно. После начала процедуры голосования у стран есть 24 часа, чтобы передать сотрудникам секретариата свое решение, после этого результаты объявляет председатель СБ ООН. Однако голосование может пройти и в традиционном формате, если так решит председатель.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно ядерной сделке, истекает 18 октября 2020 года. Представители США неоднократно отмечали, что будут добиваться продления эмбарго, несмотря на свой выход из иранской сделки. Постпред США при ООН Келли Крафт назвала голосование по американскому документу «выбором между миром и террором». Она также заявила, что США хотят «загнать в угол Россию и Китай», которые выступали против резолюции.