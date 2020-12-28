США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России

Власти США назвали сумму, выделенную на борьбу с влиянием России в 2021 финансовом году. Соответствующая информация указана в документе о финансировании работы правительства, который утвердил президент страны Дональд Трамп.
В соответствии с инициативой Вашингтон направит 290 миллионов долларов на «противодействие влиянию России» и ее имеющимся «попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». В документе содержится запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать достижению «стратегических целей России» и угрожает интересам нацбезопасности США.
Также в документе предписывается выделить 300 миллионов долларов на борьбу с влиянием Китая, китайской коммунистической партии и «всех организаций, которые действуют от их имени».(РИА Новости)
| 2020-12-28T15:28:54+04:00 28 декабря 2020, 17:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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