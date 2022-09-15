Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Соловьев Live», что получила американскую визу для участия в Генассамблее Организации объединенных наций в Нью-Йорке.

«Да, мне визу дали», — сказала Захарова в ответ на вопрос о том, получила ли она визу.

По ее словам, визу также получил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц. В то же время вопрос с получением виз остальных участников делегации не решен, добавила она.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что США пока не выдали визы большей части российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Общие прения недели высокого уровня пройдут 20-26 сентября.