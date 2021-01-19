США вводят санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты проинформировали европейских союзников о планах введения санкций в отношении российского трубоукладочного судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток – 2», сообщила в понедельник немецкая ежедневная газета Handelsblatt.

По данным газеты, в понедельник администрация США сообщила официальным лицам в Берлине и других европейских столицах, что санкции вступят в силу во вторник в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

Санкции также коснутся компании «КВТ-Рус», которой принадлежит судно.

«Северный поток – 2» стал предметом разногласий между Вашингтоном и Москвой, поскольку США настаивают на необходимости уменьшить зависимость Европы от российских энергоносителей. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за угрозы санкций со стороны Вашингтона.

Представитель посольства США в Берлине сообщил Handelsblatt, что Вашингтон продолжит предпринимать «все необходимые и надлежащие шаги», чтобы не допустить завершения проекта. (Голос Америки)