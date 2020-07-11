США вводят пошлины в 25% на товары из Франции

Власти Соединенных Штатов вводят дополнительные пошлины 25% на французские товары на сумму $1,3 млрд, передает Reuters со ссылкой на сообщение офиса торгового представителя США.

При этом новые правила вступят в силу через 180 дней, указано в сообщении. Дополнительные пошлины являются ответом на введение Францией «цифрового налога», который, по мнению США, ущемляет американские компании, занимающиеся цифровыми технологиями.

Под дополнительные пошлины попадут французские косметические товары и сумки, отмечается в сообщении офиса. При этом подчеркивается, что отсроченная реализация мер даст время для решения проблемы.